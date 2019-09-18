Сухум, , 12:00 — REGNUM В Абхазии в рамках лагерного сбора разведывательных подразделений российской военной базы проходят трехдневные соревнования на звание лучшего войскового разведчика. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

На горном полигоне Цабал разведчики соревнуются в теоретических и практических знаниях по программе боевой подготовки. Военнослужащие проходят испытания армейским рукопашным боем, сдают нормативы по использованию различных современных технических средств разведки, в том числе переносные комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

В программу соревнований также входит специальная полоса разведчика, представляющая собой уникальный учебно-тренировочный комплекс для подготовки военнослужащих к выполнению боевых задач в горно-лесистой местности. На маршруте протяженностью около 1 км сооружено 23 объекта, при прохождении которых разведчики преодолевают задымленный участок, «обстрелы» холостыми патронами, водную переправу и участок подземных коммуникаций протяженностью до 30 м.

Разведчикам предстоит организовать диверсионные мероприятия в тылу условного противника, соорудить место для ночлега, используя подручные средства и природный ландшафт.

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