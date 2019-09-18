Киев, , 11:59 — REGNUM Фракция «Слуга народа» и фракции других политических сил, представленных в Верховной раде Украины нынешнего созыва, уже подали свои кандидатуры на должности членов ЦИК.

Об этом прессе в кулуарах парламента Украины заявил сегодня, 18 сентября, первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

А вот президент Зеленский, отметил Корниенко, со своими кандидатами в ЦИК еще не определился.

«У него есть еще один день, по нашим подсчетам», — отметил представитель партии.

Вместе с тем, Корниенко категорически отказался уточнить, кого именно «Слуга народа» хотела бы видеть в новом составе ЦИК Украины.

«Мы фамилии не говорим, чтобы не создавать дополнительного ажиотажа вокруг этих людей — пусть они еще пару дней поживут спокойно», — сказал политик, добавив лишь, что партией подано 12−13 кандидатур.

ИА REGNUM напоминает, что 13 сентября Рада приняла решение о досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК Украины. Соответствующее решение поддержал 341 народный депутат при 300 необходимых голосах.

Состав ЦИК Украины формируется от квотам — отдельно свои кандидатуры предлагает президент и фракции Рады. В предыдущем составе комиссии было 17 человек, но, по информации из кулуаров, в «Слуге народа» хотят вернуть старые нормы закона, согласно которым в ЦИК входят 15 членов.

Также стоит отметить, что для назначение нового состава ЦИК, в отличие от увольнения комиссии, нужно простое большинство голосов — 226, так что «Слуга народа» может утвердить нужное решение без оглядки на позицию остальных политических сил.