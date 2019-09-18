Киев, , 11:58 — REGNUM В зоне проведения карательной операции против Донбасса проходит подготовка к отводу украинских войск вдоль всей линии фронта. Об этом сообщили 18 сентября в пресс-службе так называемой «Операции объединённых сил» (ООС) на странице в социальной сети Facebook.

«На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии размежевания. Такую задачу определил начальник генерального штаба ВСУ, министр обороны Украины и глава государства», — заявил командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в течение полугода хочет достичь существенного прогресса в решении конфликта в Донбассе. В частности, ВСУ намерены отвести силы на трёх участках фронта.

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