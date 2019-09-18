Москва, , 11:51 — REGNUM Расселение сирийского лагеря беженцев Эр-Рукбан начнется 27 сентября, заявил на заседании межведомственных штабов России и Сирии по вопросам расселения лагеря представитель РФ Леонид Антоник.

По его словам, в российский Центр по примирению враждующих сторон поступил уточненный оперативный план ООН по выводу оставшихся жителей лагеря Эр-Рукбан.

«Начало его реализации намечено на 27 сентября», — сказал Антоник.

Как сообщало ИА REGNUM, в лагере «Рукбан» в жутких условиях остаются несколько десятков тысяч человек. Военные Соединенных Штатов не позволяют властям Сирии вывезти их на предоставленных Дамаском автобусах, а беженцы вынуждены платить выкуп подконтрольным США боевикам за то, чтобы покинуть его территорию.

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