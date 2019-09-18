Катманду, , 11:53 — REGNUM Северокорейские рабочие, находящиеся на территории Непала, вернуться обратно в КНДР. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на свои источники.

По данным источников, правительство Непало призвало к концу октября закрыть девять северокорейских предприятий.

В настоящее время граждане КНДР управляют в Непале шестью точками общественного питания, двумя компаниями по разработке программного обеспечения и одной больницей.

Известно, что в августе текущего года представители министерства промышленности Непала встретились с послом КНДР и попросили закрыть северокорейские предприятия на территории Непала до 15 августа, однако к данной просьбе не прислушались.

Согласно резолюции СБ ООН, принятой в декабре 2017 года, каждая страна-член ООН должна к концу текущего года выслать из страны северокорейских трудовых мигрантов. Известно, что резолюция была принята в ответ на ракетные испытания КНДР, а также с целью перекрыть поток средств в страну, используемых для ядерных разработок.