Киев, , 11:48 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) Украины за почти год работы расследует свыше 24 тысяч уголовных производств, и лишь 411 делам получены обвинительные приговоры.

Соответствующие данные сегодня, 18 сентября, обнародовала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Она уточнила, что 1929 производств уже отправили на рассмотрение в суды, кроме того, в ведомстве огласили 854 подозрения.

Отдельно Варченко остановилась на расследовании преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции.

«За 8 месяцев расследовали около 3000 уголовных производств касательно преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции. В 165 из них уже сообщили о подозрении, 149 отправили в суд и есть уже 6 обвинительных приговоров», — информирует представитель ГБР.

ИА REGNUM напоминает, что Государственное бюро расследований — новая силовая структура Украины, созданная в 20 117 году. Полноценная работа правоохранительного органа началась в ноябре 2018 г. В настоящий момент в ГБР работает 690 сотрудников, 499 из них — следователи. Ведомство расследует дела, в которых фигурируют судьи, другие правоохранители и чиновники высокого уровня. В частности, сейчас ГБР расследует целый ряд дел, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко.