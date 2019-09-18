Если США будут привлечены к переговорам по конфликту в Донбассе, они будут работать в пользу Киева, нанося серьёзный вред интересам России на долгосрочную перспективу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 18 сентября, комментируя высказывания президента Белоруссии.

Минск, , 11:42 — REGNUM Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко на встрече с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом заявил, что урегулировать конфликт в Донбассе без участия США не удастся. Если у переговорщиков в нынешнем составе что-то не получается, то к делу «надо подключать новые силы», полагает президент Белоруссии.

«Заявление Александра Лукашенко по поводу роли США в урегулировании в Донбассе, прямо скажем, неудачное, и отношение у меня к нему резко отрицательное. Но есть нюансы.

Если оно было сделано с подачи из Москвы, если белорусский президент сказал это, уловив некие «московские настроения» — это одно, тогда вектор критики надо направлять преимущественно на Москву. Если же это его собственное умозаключение, то оно серьёзно дискредитирует белорусского лидера как союзника России и русских.

Справедливому урегулированию в Донбассе участие США нанесет только вред. Такое урегулирование должно гарантировать полноправие и уважение к выбору русских в данном регионе, а не просто «интересы Украины» или «интересы России». Будут США работать в пользу русских? Понятно, что нет!

Понятно, что США, если их привлекут к переговорам по конфликту в Донбассе, будут работать в пользу Киева. Возможно, в тактическом плане, их участие удобно и кому-то в Москве. Но такое участие нанесет серьёзный вред интересам России на долгосрочную перспективу.

После 1991 года США настойчиво проводят политику, призванную убедить всех на пространстве бывшего СССР, что без них здесь ни одно важное дело сделано быть не может, ни один конфликт не может быть погашен. Какое-то время Россия с этим мирилась, это была «ельцинская Россия», но при Владимире Путине мы постепенно начали это понимание ломать. И что же теперь — вернуться к старой, 1990-х годов, установке? Донбасс ведь не может быть исключением!

Если Александр Лукашенко это понимает и всё равно говорит такое, то тогда пусть готовиться к участию США в определении дальнейшей судьбы Белоруссии и белорусов. Если не понимает, то… Не знаю, что хуже», — отметил Михаил Демурин.