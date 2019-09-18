Сухум, , 11:41 — REGNUM Представитель в Верховном суде Абхазии стороны ответчика ЦИК Дмитрий Шамба заявил, что требование Квицинии об отводе всего состава судей является попыткой затянуть судебный процесс. Об этом 17 сентября сообщает абхазская газета «Нужная».

"Мы рассматриваем данное ходатайство, как попытку затянуть судебный процесс. Возможно, как говорил на первом заседании представитель истца, устроить шоу», — заявил представитель ЦИК. Представитель заинтересованной стороны президента Рауля Хаджимба Валерий Агрба подчеркнул, что времени на судебное разбирательство остается немного. В соответствии с конституционным законом «О выборах президента» установлен срок в течение 10 дней, который закончится 21 сентября.

Напомним, 17 сентября в заседании Верховного суда по иску кандидата, проигравшего на выборах президента Абхазии Алхаса Квициния к Центральной избирательной комиссии, его адвокат Инга Габелая ходатайствовала о полной замене состава суда. Судебное заседание было отложено до 18 сентября. Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 сентября представитель президента Рауля Хаджимба в суде по иску Алхаса Квициниа Валерий Агрба направил председателю Верховного суда Манане Делба возражение на заявление истца об отводе всему рассматривающему административное дело составу суда. Представитель президента указал, что считает ходатайство Квицинии «немотивированным и не подлежащим удовлетворению».

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