Кемерово, , 11:39 — REGNUM Исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области стал полковник юстиции Александр Кустов. Информация появилась на сайте ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Кустов был заместителем руководителя регионального СУ СК России.

Андрей Коновод, который возглавлял ведомство ранее, был отстранён от занимаемой должности указом президента РФ. По данным «Газеты Кемерова», в скором времени он может возглавить СУ СКР по Ингушетии.

Согласно официальным данным, Александр Кустов окончил Томский политехнический университет и Томский государственный университет по специальности юриспруденция. Затем был принят на службу в прокуратуру Яшкинского района Кузбасса на должность следователя. Работал в должностях помощника прокурора, заместителя прокурора, прокурора районных прокуратур бласти. В 2009 году стал руководителем отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по региону. С 2011 года руководил отделом криминалистики регионального упралвения СКР. А в январе 2014 года был назначен заместителем руководителя ведомства.