Киев, , 11:34 — REGNUM Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева — это ключевая фигура для распутывания клубка скрытых причинно-следственных взаимосвязей, приведших к известным событиям 2014−2015 гг., именно поэтому сейчас на нее свалилось столько проблем.

Об этом в своем комментарии сегодня, 18 сентября, заявил украинский экономист Алексей Кущ.

Эксперт напомнил, чтопосле государственного переворота, в 2014−2015 годах на Украине прошло вторичное перераспределение капитала (первоебыло во время приватизации). В итоге прямые фискальные потери в результате «очистки» банковской системы составили 16% ВВП, а с учетом непрямых потерь — 38% ВВП, и это «чудовищные цифры».

Кущ заявил, что сегодня Гонтарева боится не украинского правосудия, а своих друзей и врагов на Украине.

«Первые заметают финансовый след, вторые — жаждут компенсации. Единственный выход для нее — «сжечь мосты» и навсегда остаться в любимом инвестбанкирами Лондоне. Как показывает история мировой финансовой закулисы, «лондонцы» своих не выдают», — резюмировал Кущ.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 17 сентября под Киевом неизвестные устроили поджог дома, принадлежащего Гонтаревой. До этого, в конце августа, экс-глава Нацбанка Украины попала в аварию в Лондоне — на нее наехал автомобиль. Сама Гонтарева заявила, что эти действия организованы олигархом Игорем Коломойским.

Также известно, что Гонтареву в рамках расследований ряда дел сейчас хотят допросить украинские силовики и антикоррупционеры, но она категорически отказывается приезжать на Украину.