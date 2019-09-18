Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о делегировании Валентины Матвиенко представителем правительства Санкт-Петербурга в Совет Федерации Федерального Собрания РФ.

Валентина Матвиенко

Об этом Беглов заявил 18 сентября с трибуны Мариинского дворца, где состоялась церемония его вступления в должность. Матвиенко также присутствует на этой церемонии.

Беглов напомнил, что в течение суток обязан был выбрать представителя исполнительной власти в верхней палате Федерального собрания.

«Несколько минут назад я подписал соответствующее постановление», — сказал Беглов.

Новый губернатор высказал уверенность, что делегирование Матвиенко в Совфед на новый срок от исполнительной власти Северной столицы принесет пользу и городу, и всей стране.

В ответ Валентина Матвиенко высказала глубокую признательность и благодарность за доверие.

«Для меня это возможность и дальше активно участвовать в жизни города», — отметила глава Совета Федерации.

Она обратила внимание, что должностной нагрудный знак губернатора, который вручили Беглову, «очень красивый».

«Его еще иногда называют цепью губернатора. Теперь вы точно, абсолютно по-новому, надолго и навсегда связаны с Петербургом», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что «как никто другой знает, как непросто быть губернатором».

«Я бы сказала, что это не работа, это особая миссия, это служение. И великая честь, большое счастье служить нашему замечательному, самому лучшему городу в мире», — заявила Валентина Матвиенко.

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