Сухум, , 11:28 — REGNUM Представитель президента Рауля Хаджимба в суде по иску проигравшего кандидата в президенты Алхаса Квициниа о признании незаконным решения Центризбиркома по выборам Валерий Агрба направил председателю Верховного суда Манане Делба возражение на заявление истца об отводе всему рассматривающему административное дело составу суда. Об этом 18 сентября сообщает абхазская газета «Нужная».

Представитель президента указал, что считает ходатайство Квицинии «немотивированным и не подлежащим удовлетворению». Агрба напомнил, что представитель истца утверждал, что состав суда сформирован с нарушением законодательства — председатель Верховного суда включила в состав коллегии вместо Барциц А.В. судью Пилия О.В. Однако представитель президента указал в заявлении, что состав судей был обновлен 11 сентября до принятия дела к производству, что исключает нарушение закона председателем Верховного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Верховный суд Абхазии отложил рассмотрение иска проигравшего выборы президента Абхазии оппозиционера, лидера партии «Амцахара» Алхаса Квицинии, обжаловавшего итоги голосования, в связи с ходатайством стороны истца об отводе состава суда.

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