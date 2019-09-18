Сеул, , 11:29 — REGNUM КНДР приостановила работу ядерного реактора в Йонбёне для дозаправки. Об этом сообщает радио «Голос Америки» со ссылкой на представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По их словам, ядерный реактор мощность 5 МВт был остановлен на достаточно долгое время, чтобы активная зона реактора была разгружена и заправлена вновь.

По данным международной организации, северокорейский ядерный реактор работал до середины августа 2018 года, потом до конца ноября действовал с перебоями, а с декабря не работал вовсе.

Кроме того, специалистами была замечена активность на урановом руднике и заводе по обогащению урана в провинции Хванхэ-Пукто.

Представители международной организации обеспокоены деятельностью Северной Кореи, отмечая, что это является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.