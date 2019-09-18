Киев, 18 сентября 2019, 11:25 — REGNUM Весь состав Центральной избирательной комиссии Украины досрочно прекратил полномочия. Постановление об этом опубликовано 18 сентября парламентским изданием «Голос Украины».

ЦИК Украины
ЦИК Украины
Artemka

«Прекратить досрочно полномочия всего состава Центральной избирательной комиссии», — говорится в документе.

Постановление Верховной рады № 90-IX было принято 13 сентября и вступило в силу в тот же день. Парламентарии в своем решении сослались на 21 пункт первой части статьи 85 Конституции Украины, 311-ю статью закона о ЦИК и «мотивированное представление» главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада проголосовала за досрочный роспуск ЦИК. Инициатором выступил президент Владимир Зеленский.

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