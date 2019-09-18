Тбилиси, , 11:17 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила мораторий на помилование осужденных лиц, передает 18 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

Она отметила, что в СМИ было много спекуляций о вмешательстве в этот процесс парламентского секретаря президента, но помилование не относится к его компетенции. «Решение приняла я лично и я не привыкла переносить ответственность на кого-либо еще», — сказала Зурабишвили.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Аслана Бежанидзе, который был осужден за убийство 18-летнего молодого человека в 2004 году. Это решение вызвало критику со стороны оппозиционных политиков. Ранее президента Грузии раскритиковали за помилование убийцы полицейского.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиция в Грузии раскритиковала президента за очередное помилование