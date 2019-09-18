Киев, , 11:17 — REGNUM Министр правительства Украины Дмитрий Дубилет сегодня, 18 сентября, заявил о «постепенном истреблении бумажных процессов» в государственных органах страны.

Он отметил, что первые цифровые «реформы» пройдут в секторе, на который приходится большая часть бумажного документооборота — кадрового (он же HR). Дубилет подчеркнул, что только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50−100 млн грн ежегодно — «а сколько впустую тратится времени и талантов, оценить невозможно».

Среди анонсированных им изменений — запрет на подачу документов на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме; окончательная отмена трудовых книжек; перевод архивов в цифру; а также создание единого реестра госслужащих.

Дубилет пообещал, что в течение 6−9 месяцев эти и другие реформы уже будут воплощены в жизнь.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в правительстве Украины пообещали сократить количество используемой правительственным аппаратом бумаги как минимум в два раза уже в 2020 году. Также в планах — полная «диджитализация» документооборота в ближайшие 1−2 года.