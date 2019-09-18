Москва, , 11:15 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России на заседании 20 сентября может обсудить новую информацию ЦИК и Роскомнадзора по Google и Facebook. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября, об этом сообщил глава комиссии депутат Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

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«Мы ждем с материалами уполномоченных представителей из Минюста, ЦИК и Роскомнадзора. Я хотел бы, чтобы мы не просто получили материалы, но еще и вместе их обсудили. У нас будет отдельное заседание комиссии. Ориентировочно заседание может состояться в эту пятницу», — сообщил Пискарёв.

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Кроме того, по его словам, направлено приглашение генеральному директору Deutsche Welle Петеру Лимбургу.

«Мы направили приглашение Лимбургу и пригласили посла США Хантсмана. Нам хотелось бы до его отъезда провести диалог, тем более, что он не против», — отметил глава комиссии.

Ранее в Госдуму поступило письмо от главы генеральной дирекции Deutsche Welle («Немецкая волна») Йоханнеса Хоффманна, в котором он указал, что телерадиокомпания находится под юрисдикцией Германии и подконтрольна немецким надзорным органам, поэтому не может принимать участие в расследовании вместе с депутатами Госдумы.

В Госдуме была создана комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, чтобы разобраться с призывами к гражданам РФ участвовать в несанкционированных акциях протеста. Так, по данным депутатов, такие призывы были размещены на сайтах иностранных СМИ и дипломатических представительств других стран.

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