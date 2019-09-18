Мадрид, , 11:13 — REGNUM Генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), и.о. главы правительства Педро Санчес заявил, что формирование правительства заблокировано его политическими оппонентами. Об этом он сказал 18 сентября во время выступления на дебатах в Конгрессе депутатов — нижней палате испанского парламента.

Санчес отметил, что ИСРП пыталась сформировать правительство, а три другие партии мешали этому. Однако Испании не нужна такая блокировка, подчеркнул он.

И.о. премьер-министра выразил надежду, что на выборах 10 ноября его партия получит более выраженное большинство, чтобы лидер Народной партии Пабло Касадо, лидер партии «Граждане» Альберт Ривера и глава «Подемос» Пабло Иглесиас уже не смогли заблокировать формирование правительства.

Король Испании Филипп VI 17 сентября не стал предлагать кандидатуру на пост премьер-министра. Это означает, что 10 ноября испанцам предстоит пойти на внеочередные выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, Испания несколько месяцев живет в условиях политической нестабильности. Ведущие партии не могут прийти к согласию о новом правительстве.

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