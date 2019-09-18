Ереван, , 11:21 — REGNUM Решения об отставках в министерстве обороны Армении, вероятно, будут приняты после завершения работы следственной комиссии по фактам четырехдневной войны в 2016 году. Об этом заявил министр обороны республики Давид Тоноян, 18 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армении».

«Как только следственная комиссия завершит свою работу, вы увидите результаты. Мы будем принимать решения на их основе», — заявил Тоноян.

Министр подчеркнул, что по итогам работы комиссии, возможно, будут возбуждены уголовные дела.

Напомним, что 20 мая 2019 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в Национальном собрании о необходимости создания комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны.