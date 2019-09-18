София, , 11:11 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди посетила Болгарию с просьбой о государственной поддержке, которая могла бы способствовать выходу индонезийской продукции на рынок Европейского союза, сообщает информационное агентство Antara.

На встрече Ретно Марсуди с главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой в Софии стороны договорились об улучшении двусторонних отношений в различных областях, особенно в политике и экономике.

Издание отмечает, что объем двусторонней торговли между Индонезией и Болгарией в 2018 году увеличился на 330% по сравнению с предыдущим годом. Количество туристов из Болгарии в Индонезию также увеличилось на 15%.

Министры выразили готовность содействовать более интенсивному деловому взаимодействию с целью раскрытия потенциала экономического сотрудничества между странами.

В ходе встречи главы МИД Индонезии и Болгарии взяли на себя обязательства по улучшению двусторонних отношений, особенно в области экономики, изменения климата и межконфессионального диалога.

Культурное сотрудничество также было главной темой визита министра иностранных дел Индонезии в Болгарию. Глава МИД Индонезии вместе с министром культуры Болгарии открыли постоянную коллекцию в Национальной галерее Болгарии, в которой представлены различные индонезийские артефакты, текстиль, традиционные ювелирные изделия с Суматры, Явы, Бали, Калимантана, Папуа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года посол Индонезии в Болгарии Сри Астари Расджид открыла выставку под названием «Восточные ритмы» в Историческом музее города София.

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