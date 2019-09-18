Цхинвал, , 11:04 — REGNUM В ближайшие три дня Южная Осетия полностью закроет границу с Грузией. Как сообщает пресс-служба республиканского комитета государственной безопасности, такое решение принято в связи с празднованием Дня республики.

Граница

Читайте также: Власти Южной Осетии приняли решение закрыть границу с Грузией

Последний из трёх контрольно-пропускных пунктов, действующих до настоящего времени на границе с Грузией, — «Переу» в Дзауском районе республики — будет закрыт с 20:00 18 сентября. Эта мера будет действовать до 06:00 мск 22 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Южная Осетия приостановила функционирование мест пересечения югоосетино-грузинской государственной границы «Раздахан» в Ленигорском районе и «Синагур» в Дзауском районе. Такие меры были приняты в связи с нагнетанием официальными властями Грузии напряжённости на некоторых участках границы между двумя республиками и связанной с этим осложнением обстановки в приграничной зоне.

Также по теме: Цхинвал: Грузия ставит новые посты и увеличивает состав полиции у границы

Отмечается, что работа мест пересечения границы была прервана в целях обеспечения безопасности населения Южной Осетии. Возобновить функционирование указанных участков югоосетино-грузинской границы планируется после нормализации обстановки в приграничной зоне.