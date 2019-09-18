Оренбург, , 10:53 — REGNUM Спикер Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачёв («Единая Россия») 18 сентября на заседании депутатского корпуса заявил в ответ на демонстративную табличку Владимира Фролова («Справедливая Россия») заявил, что за такие действия впредь будет лишать голоса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, депутат Фролов 18 сентября во время заседания на своем столе поставил табличку с надписью «Я не признаю выборы губернатора». Инцидент вызвал реакцию только после перерыва, во второй части заседания. Депутат попенял на действия своих коллег за то, что, уходя на обед оставил табличку в столе, в вернувшись, ее не обнаружил. «Я не знаю, кто дает команды. Но стыдно!», — сказал Фролов. Это вызвало в зале смех.

В свою очередь Сергей Грачёв подчеркнул: «Я не стал прерывать собрание, когда увидел табличку». Он попросил относится к решениям депутатов с пониманием и с уважением, напомнив о принятых поправках в Устав.

«В следующий раз, я предупреждаю всех, если будут появляться такие таблички, будем решением собрания лишать голоса на это заседание», — сказал спикер.

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