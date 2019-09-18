Ереван, , 11:02 — REGNUM Информация о том, что министр обороны Армении Давид Тоноян может уйти в отставку, не соответствует действительности. Об этом заявил сам министр обороны республики, 18 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Дискуссий о моей отставке с премьер-министром (Николом Пашиняном) не было. У нас нет никаких разногласий» — заявил Тоноян.

Что касается возможности его назначения на пост главы Службы национальной безопасности (СНБ), Давид Тоноян отметил, что он министр обороны и никакого отношения к СНБ не имеет.

Министр обороны также дал комментарий по поводу отставки экс-главы СНБ Артура Ванецяна, отметив, что не может ничего сказать по этому поводу, потому что это было личное решение Ванецяна.

Напомним, 16 сентября бывший глава СНБ Армении заявил, что уходит в отставку.

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