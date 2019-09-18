Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Бывший президент США Барак Обама принял 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Видео встречи, состоявшейся 16 сентября, опубликовано Фондом Обамы в социальных сетях.

Накануне поездки в США Тунберг заявила, что не хочет «тратить свое время» на встречу с действующим президентом Дональдом Трампом, который не воспринимает климатическую политику всерьез. С Обамой же она быстро нашла общий язык и интересы. Тема глобального потепления — важный вопрос в предвыборной программе Демократической партии в ее борьбе с республиканцами.

«Ты и я — одна команда», — сказал бывший президент, научил Грету приветствию — удару кулаком о кулак и пожелал ей удачи.

В заявлении Обамы говорится, что еженедельные школьные забастовки Тунберг стали «всемирным движением миллионов молодых людей». Он описал экоактивистку как «одного из величайших защитников нашей планеты».

«Это сила молодых людей — они не боятся верить, что перемены возможны», — подчеркнул Обама.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября Тунберг примет участие в саммите Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, посвященном вопросу изменения климата.

Читайте ранее в этом сюжете: Экоактивистку Грету Тунберг в США назвали вернувшимся Иисусом Христом