Москва, , 10:46 — REGNUM В Госдуме возмущены проведением парада коммунальной техники, вызвавшем неоднозначную реакцию в соцсетях, в том числе из-за перекрытия улиц в выходной день, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) направил письмо вице-мэру Петру Бирюкову, где просит проинформировать его о том, кто является автором идеи парада коммунальной техники в столице, какова цель мероприятия. Также парламентарий интересуется затратами в связи с проведением мероприятия.

«В какую сумму обошлось бюджету г. Москвы проведение парада, включая подготовку коммунальной техники, а также установку специальных экранов у станций метро? В открытых источниках называется сумма 120 миллионов рублей. Насколько она соответствует действительности?» — ставит вопросы Нилов.

Парад коммунальной техники прошел в Москве 14 сентября.