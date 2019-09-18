Киев, , 10:45 — REGNUM Нынешнего президента Украины Владимира Зеленского отличает от предшественников отсутствие страха выбирать на ключевые должности сильные, профессиональные кадры, которые имеют собственную устойчивую позицию, «а не просто со всем соглашаются».

Об этом в интервью немецкой газете Die Welt заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Текст интервью опубликовала пресс-служба посольства Украины в Германии.

Дипломат сделал свое заявление в контексте вопроса немецких журналистов, почему Зеленский оставил главу МВД Арсена Авакова в новом правительстве, «хотя и существует серьезное подозрение в его связях с олигархами и праворадикальными объединениями».

Пристайко на это заявил, что президент Украины ценит «проверенную компетентность», которую Аваков проявил во время «успешного проведения очень сложной реформы полиции».

«Владимир Зеленский хочет не просто заменить руководящее звено ради замены… Это решение не было простым, но он выстроил четкую стратегию своего отношения к членам правительства», — добавил глава украинской дипломатии.

ИА REGNUM напоминает, что 11 сентября в центральным украинских СМИ появились сообщения о возможной отставке Авакова. Сам министр заявил, что его заявление об отставке «всегда на столе» у президента Владимира Зеленского.

После формирования нового состава правительства премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что решение оставить Аваковабыло «одним из самых сложных». Он также озвучил главный довод — «в условиях войны и молодого правительства, которое не имеет опыта, он отвечает за самый большой блок по безопасности». Также у Зеленского учли, что Аваков принимал участие в обеспечении «честных» президентских и парламентских выборов.