Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Необходимости в использовании стратегических запасов нефти США пока нет, сообщил американский президент Дональд Трамп 17 сентября журналистам, во время своего посещения штата Калифорния.

«Я не думаю, что мне нужно, но я готов сделать это», — ответил глава Соединенных Штатов на вопрос об использовании запасов в связи с сокращением поставок Саудовской Аравией.

Также, он отметил, что сделал бы это, если бы было необходимо. В ходе беседы президент подчеркнул, что США является крупнейшим экспортером нефти в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп 16 сентября написал в Twitter, что отдал необходимые распоряжения для выпуска нефти из Стратегического фонда.

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