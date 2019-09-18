Екатеринбург, , 10:43 — REGNUM В избирательную комиссию Екатеринбурга поступило обращение инициативной группы граждан о проведении общегородского референдума. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

«Группа горожан предлагает вынести на голосование вопрос о статусе одного из земельных участков в уральской столице», — уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Обращение будет рассмотрено в течение ближайших двух недель и по итогам будет принято решение.

Напомним, ранее в избирком Екатеринбурга четыре раза поступали обращения о проведение референдума. Все они касались вопроса строительства храма в честь святой великомученицы Екатерины. И все четыре раза в проведении референдума было отказано.

Добавим, что по данному вопросу в Екатеринбурге готовится проведение масштабного опроса горожан. Он назначен на 13 октября, а проводиться будет на территории избирательных участков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге назначили дату проведения опроса по строительству храма