Екатеринбург, 18 сентября 2019, 10:43 — REGNUM В избирательную комиссию Екатеринбурга поступило обращение инициативной группы граждан о проведении общегородского референдума. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.
Обращение будет рассмотрено в течение ближайших двух недель и по итогам будет принято решение.
Напомним, ранее в избирком Екатеринбурга четыре раза поступали обращения о проведение референдума. Все они касались вопроса строительства храма в честь святой великомученицы Екатерины. И все четыре раза в проведении референдума было отказано.
Добавим, что по данному вопросу в Екатеринбурге готовится проведение масштабного опроса горожан. Он назначен на 13 октября, а проводиться будет на территории избирательных участков.
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