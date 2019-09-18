Тегеран, , 10:45 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф удивился поведению США, которые «расстроились» из-за нападения на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, но не обращали внимания на убийства детей в Йемене, об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава иранского внешнеполитического ведомства отверг обвинения в адрес Тегерана в атаке на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, подчеркнув, что это дело рук йеменских хуситов.

Также Зариф удивился реакции со стороны США, когда повстанцы ударили по нефтяной отрасли королевства.

«США не были расстроены, когда их союзники бомбили более четырех лет йеменских детей, но они расстроились, когда удар был нанесен по нефтеперерабатывающим заводам», — отметил дипломат.

Министр также подчеркнул, что США ошибаются, если думают, что жертвы агрессии арабской коалиции в Йемене будут сидеть сложа руки и не отвечать на преступления Эр-Рияда.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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