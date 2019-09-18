Киев, , 10:33 — REGNUM Верховной раде Украины предлагают отменить закон об импичменте президента страны, который парламент принял 10 сентября.

С соответствующей инициативой выступил представитель фракции партии Порошенко «Европейская солидарность» Николай Княжицкий, передает корреспондент ИА REGNUM.

Проект постановления будет рассмотрение на заседании Рады сегодня, 18 сентября.

ИА REGNUM напоминает, что 10 сентября ряд фракций парламента заявил о грубом нарушении регламента при принятии закона об импичменте. Депутатов возмутило, что усилиями партии «Слуга народа» сразу после голосования документа в первом чтении состоялось и голосование в целом. Таким образом, остальные политические силы не смогли ознакомиться с текстом документа и подать к нему какие-либо правки.

«Запрос по закону по импичменту был вторым по очереди на популярный запрос от избирателей, поэтому мы так настойчиво голосовали за это и в первом чтении, и в целом. Потому что после того, как мы приняли закон о неприкосновенности, мы выходим на улицу и говорим людям, а они говорят: «А об импичменте президента вы тоже обещали»», — так объяснил быстрое голосование глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Стоит отметить, что президент Зеленский пока что не подписал принятый Радой закон.