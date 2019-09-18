Клайпеда, Литва, , 10:32 — REGNUM В литовский единственный порт Клайпеду сегодня, 18 сентября, зайдёт немецкая подводная лодка U-31, которую будет сопровождать вспомогательное судно ВМС Германии FGS Oste, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным минобороны Литвы, экипаж подводной лодки встретится с руководством ВМС Литвы, другими представителями литовской армии, властями города и будет участвовать в различных мероприятиях. Литовское военное ведомство называет визит «демонстрацией прочных связей» Литвы и Германии.

Последний раз немецкая подводная лодка заходила в Литву 18 лет назад, в 2001 году.