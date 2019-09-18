Кампала, , 10:35 — REGNUM Представители Правительств Руанды и Уганды, которые провели встречу в городе Кигали, Руанда, заключили соглашение по ряду вопросов, в том числе касательно предотвращения деятельности, подрывающей безопасность стран.

По информации новостного агентства VOA Swahili, в совместном заявлении, сделанном по окончании заседания, Руанда вручила список своих граждан, задержанных в Уганде. В свою очередь, Правительство Уганды обещали тщательно изучить эту информацию и обеспечить освобождение невиновных.

Стороны также договорились изменить соглашение о репатриации на родину лиц, подозреваемых в совершении преступлений, а также отказаться от практики использования социальных сетей и СМИ в качестве средства пропаганды, которая может поставить под угрозу безопасность обеих стран.

Кроме того, обе стороны заявили, что вопрос о свободе передвижения людей и товаров будет обсуждаться на встрече, которая состоится через 30 дней в столице Уганды городе Кампале.

Делегацию Уганды на встрече возглавил Министр иностранных дел Уганды Сэм Кутеса, в то время как руандийская правительственная делегация была во главе Министра иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгире.

Министр иностранных дел Анголы Мануэль Домингос Аугусто и заместитель Премьер-министра Демократической Республики Конго, а также Министр внутренних дел и безопасности Гилберт Канконде Маламба также присутствовали на данной встрече в качестве представителей посредников в переговорах между странами.