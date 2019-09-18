Тирасполь, , 10:31 — REGNUM Приднестровье настаивает на проведении международного аудита по проблеме блокирования Молдавией банковских счетов приднестровских компаний. Как передает ИА REGNUM, с такой инициативой выступил президент ПМР Вадим Красносельский.

Закрытие счетов приднестровских предприятий банками Молдавии стало одной из тем заседания Совета безопасности ПМР. Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что ситуация продолжает усугубляться: отказы приднестровским предприятиям носят лавинообразный характер.

«Молдавская сторона отказывалась признавать наличие данной проблемы. На разных уровнях нам заявлялось о том, что проблемы не существует, что это решения коммерческих банков Молдавии, а регулятор [Нацбанк] здесь не при чем», — сказал министр.

6 сентября президент ПМР Вадим Красносельский направил обращения по существу проблемы всем посредникам и наблюдателям в переговорном процессе в формате «5+2».

«В этих нотах сказано, что усугубление кризисной ситуации в скором времени может привести к масштабной гуманитарной катастрофе, закрытию производств, потере рабочих мест и так далее. Причина — невозможность выполнения социальных обязательств перед населением. Мы проинформировали международных участников о том, что Приднестровье будет вынуждено реагировать в данной чрезвычайной ситуации соответствующим образом», — подчеркнул Игнатьев.

12 сентября банковскую проблему обсудили политические представители ПМР и Молдавии. Молдавская сторона публично признала наличие проблемы, но по-прежнему дистанцируется от ее решения, возлагая ответственность за закрытие счетов исключительно на коммерческие банки.

Игнатьев подчеркнул, что обвинения в адрес приднестровских компаний в отмывании денег и финансировании терроризма абсолютно безосновательны. «С учетом того, что Приднестровье работает в условиях особого формата торговли с Европейским союзом и этот формат торговли признан международными участниками эффективным и всячески поддерживается европейской стороной, такого рода обвинения не имеют никаких оснований», — заметил глава МИД ПМР.

На 19 сентября намечен визит в Тирасполь генсекретаря ОБСЕ Томаса Гремингера. В ходе визита эта проблема будет обсуждаться на самом высоком уровне.