Эр-Рияд, , 10:30 — REGNUM Власти Саудовской Аравии продали здание дипломатического представительства королевства в Стамбуле, где в 2018 году был убит журналист Джамаль Хашогги, передает телеканал Al-Jazeera.

Отмечается, что здание, расположенное в районе Левент, было продано в августе неизвестному покупателю за треть его рыночной стоимости. Новое здание диппредставительства было куплено в районе Сариер.

Как сообщало ИА REGNUM, саудовский журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября 2018 года после того как зашёл в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

После этого никто его не видел. Позднее власти Турции заявили о наличии у них аудио‑ и видеозаписей, которые подтверждают, что Хашогги пытали, а затем убили прямо в здании дипмиссии сотрудники саудовской разведки.

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