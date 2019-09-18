Киев, , 10:30 — REGNUM Странам Запада становится всё сложнее придерживаться санкций против России. Об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, о том, что Европа «сдаёт свои позиции» в вопросе антироссийских санкций, свидетельствуют восстановление полномочий делегации России в ПАСЕ, а также призывы к возвращению формата G8.

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что западные санкции «неидеальны», но всё же наносят вред российской экономике.

«Что побуждает россиян двигаться в правильном направлении», — уверен Пристайко.

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Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал страны Запада сохранить ограничительные меры в отношении России, пока не будет «восстановлена территориальная целостность Украины». По его словам, санкции Европейского союза против Российской Федерации без полного выполнения Минских соглашений должны только усиливаться.

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