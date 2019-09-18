Новосибирск, , 10:24 — REGNUM Депутат Государственной думы от Новосибирской и Томской областей Вера Ганзя (КПРФ) критически высказалась о принятом в первом чтении законопроекте о создании единого федерального информационного ресурса со сведениями о населении России.

«Дорогие сограждане. Каждый из вас будет взят на учёт налоговой службой и внесён в особый реестр. А также ваши жены и мужья, даже бывшие, дети и другие родственники. Это серьезный «колпак». Я думаю, что в нашей коррумпированной стране с огромным количеством продажных чиновников вся эта база запросто может быть продана за энное количество $», — написала Ганзя на своей странице в социальной сети Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании единого информационного ресурса о населении. В нём будут собраны сведения о гражданах России.

Отмечается, что реестр будет носить межведомственный характер, доступ к нему физлиц будет закрыт.

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