Токио, , 10:31 — REGNUM Дипломатический диалог Японии с Южной Кореей будет продолжен, несмотря на серьёзное обострение отношений этих стран. С таким заявлением выступил 18 сентября министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Взаимодействие предполагает и диалог между глава МИД, пояснил он. Японский министр сообщил, что к настоящему моменту нет каких-либо решений о сроках возможной встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Это относится и к Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в конце сентября, в котором примут участие оба лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения Сеула и Токио обострились осенью 2018 года из-за требования южнокорейского суда к японской компании о выплате четырем корейским работникам компенсаций за принуждение к труду в период Второй мировой войны. Разногласия сторон обернулись торговым противостоянием. Так, 18 сентября вступило в силу решение Южной Кореи исключить Японию из списка приоритетных торговых партнеров.

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