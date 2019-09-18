Кишинёв, , 10:23 — REGNUM Более тысячи военнослужащих из Молдавии, Румынии и США участвуют в международных учениях «Огненный щит-2019», которые проходят в учебном центре Национальной армии Молдавии. Как сообщили в Минобороны Молдавии, в учениях задействовано около 150 единиц военной техники и артиллерийских систем, саперной техники, наземных транспортных средств, грузовиков и летательных аппаратов, передает ИА REGNUM.

Цель учений — подготовка подразделений Национальной армии Молдавии и повышение степени взаимодействия военнослужащих стран-участниц. По сценарию учений, военнослужащие отрабатывают стрельбу из противотанковых управляемых ракет, бомбометов, пушек, противотанковых орудий, самоходных пушек, гаубиц, противотанковых и зенитных орудий, автоматических гранатометов.

Учения завершатся 20 сентября. Отметим, что Минобороны Молдавии возглавляет выдвиженец президента Игоря Додона Павел Войку. Ранее Додон обещал защищать нейтралитет Молдавии и не участвовать в военных учениях под эгидой НАТО.