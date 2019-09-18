Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 10:25 — REGNUM Лидеры коммунистического движения в Индии заявили, что повышенные меры безопасности в Джамму и Кашмире «душат местное население». Об этом 17 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на совместное заявление генерального секретаря Коммунистической партии Индии (марксистской), или КПИ (м), и лидера кашмирского отделения КПИ (м) Юсуфа Таригами.

Напомним, что Юсуф Таригами находился под домашним арестом в Кашмире до 16 сентября, когда Верховный суд Индии постановил доставить политика в Нью-Дели для лечения. Лидер кашмирских коммунистов, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Школы и магазины все еще закрыты, не ходит общественный транспорт. На протяжении более 40 дней местные жители не могут выйти на работу и начать зарабатывать на жизнь». По словам политика, повышенные меры безопасности изолируют кашмирцев от остального мира, «душат их».

Напомним, что 5 августа правительство Индии объявило об отмене особого статуса Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. В целях обеспечения безопасности министерство внутренних дел Индии направило регион дополнительные формирования сил безопасности, закрыло въезд в Джамму и Кашмир и ограничило перемещение в его пределах, а также заблокировало доступ местных жителей к телефонной связи и сети Интернет.