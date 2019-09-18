Нью-Дели, , 11:01 — REGNUM Министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан заявил о намерении южноазиатского государства увеличить объемы импорта нефти из России. Об этом 17 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Дхармендра Прадхан, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что индийские корпорации планируют увеличить объем инвестиций в нефтяные месторождения России. Он также сообщил о своей встрече с главой корпорации «Роснефть» Игорем Сечиным былиобсуждены возможности увеличения поставок топлива из России на индийский рынок.

Данной встрече придается особое значение в контексте нападения беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии 14 сентября. После указанных атак Саудовская Аравия была вынуждена сократить производство нефти с 9,8 млн до 4,2 млн баррелей в день.