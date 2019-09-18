Нью-Дели, , 11:34 — REGNUM Генеральный секретарь оппозиционного Индийского национального конгресса (ИНК) Приянка Ганди обвинила министерство труда Индии в неспособности создать достаточное количество рабочих мест. Об этом 17 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В своем аккаунте в Twitter Приянка Ганди подчеркнула: «За пять лет и сто дней правления «Бхаратия джаната парти» министерству труда не удалось обеспечить занятость населения Индии». По словам оппозиционного деятеля, незначительные успехи министерства труда по созданию новых рабочих мест с лихвой скомпенсировал экономический спад, который усугубил безработицу. Приянка Ганди также добавила: «Министр труда зря пытается возложить ответственность за свои неудачи на некомпетентность жителей Северной Индии».

Ранее глава минтруда Индии Сантош Гангвар заявил, что причиной роста уровня безработицы является отсутствие квалифицированных кадров и безграмотность потенциальных сотрудников в Северной Индии. Напомним, что доля безработного населения в Индии составляет 6,1%. Это наивысший показатель за последние 45 лет.