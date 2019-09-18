Нью-Дели, , 11:07 — REGNUM На Андаманских и Никобарских островах стартовали военно-морские учения Индии, Таиланда и Сингапура. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В официальном заявлении представители ВМС Индии подчеркнули, что первые в истории совместные учения Индии, Таиланда и Сингапура завершатся 21 сентября. Учения будут включать в себя две фазы. В рамках первого этапа военнослужащие трех стран посетят корабли своих коллег, поучаствуют в спортивных состязаниях и особых семинарах по обмену опытом. Вторая фаза военно-морских учений начнётся 18 сентября и пройдёт в открытом море. В рамках данного этапа военнослужащие трех стран отработают действия по отражению угрозы с воздуха и обеспечению защиты судов.

Представители ВМС Индии также добавили: «Военно-морские учения Индии, Таиланда и Сингапура поспособствуют укреплению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе». Основными целями учений являются повышение оперативной совместимости флотов трех стран, а также отработка совместных действий при ведении обороны на море.