Тегеран, , 10:28 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что нападение хуситов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии было сделано с целью предупреждения королевства, об этом 18 сентября сообщает Reuters.

Таким образом, Рухани вновь отверг обвинения в том, что нападение было организовано Исламской Республикой.

Как передавало ИА REGNUM, 14 сентября десятки беспилотников атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии, в результате чего отрасли был нанесен серьезный ущерб.

Несмотря на то, что ответственность за нападения взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, Соединенные Штаты подвергли данное утверждение сомнению, обвинив в нападение Тегеран.

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