Токио, , 11:51 — REGNUM У официального Токио отсутствуют планы на проведение встречи между министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил министр иностранных дел Японии Тошимицу Мотэги во время пресс-конференции.

«Нет никаких решений относительно встречи на высшем уровне или встречи министров иностранных дел, в том числе в рамках Генеральной ассамблеи ООН, — сказал Мотеги журналистам. — Но, конечно, мы планируем поддерживать дипломатические связи, в том числе диалог между министрами иностранных дел».

Отношения между Токио и Сеулом ухудшились до критического уровня за последние десятилетия после того, как Верховный суд Южной Кореи в октябре прошлого года принял решение о выплате компенсаций японской стороной корейцам, которые были вынуждены работать на шахтах и заводах в военное время.