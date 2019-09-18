Нью-Дели, , 10:20 — REGNUM Картарпурский коридор в Пакистан для паломников-сикхов из Индии откроется 9 ноября. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на официальное заявление Атифа Маджида, главы проекта с пакистанской стороны.

Атиф Маджид, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что в настоящее время работы по строительству Картарпурского коридора завершены на 86%. Пакистан будет предоставлять безвизовый проход на свою территорию 5 000 сикхских паломников ежедневно. Впоследствии это число будет увеличено до 10 000 человек в день. Для обслуживания индийских граждан будет открыто 76 таможенных стоек.

Напомним, что Картарпурский коридор — это проект пропускного пункта на границе, который позволит паломникам-сикхам из Индии посещать гурудвару (молельный дом) Картарпур Сахиб в пакистанском Панджабе, не получая пакистанскую визу. Ранее планировалось, что коридор будет открыт к 31 августа, однако впоследствии дату пришлось изменить из-за многочисленных задержек в строительстве.