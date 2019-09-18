Анкара, , 10:19 — REGNUM Депутат правящей Партии справедливости и развития от Измира и бывший премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым в своей речи, обращённой к турецким гражданам в Канаде, заявил: «Вам необходимо сохранять турецкую культуру, обычаи и образ жизни для передачи будущим поколениям».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Бинали Йылдырым отметил: «У нашей страны здесь, в Оттаве, Торонто и Ванкувере есть дипломатические представительства. Мы сделаем все, что вы пожелаете. Не забывайте, что и вы представляете Турцию внутри страны. Очень важно, чтобы каждый из вас интегрировался в общество страны проживания, но не был им ассимилирован».

Депутат указал, что антитурецкие группировки, такие, как движение Гюлена и Рабочая партия Курдистана действуют по всему миру, и посоветовал быть особенно внимательными в их отношении.