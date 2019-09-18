Кишинёв, , 10:16 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон примет участие в заседании Высшего совета Евразийского экономического союза, которое состоится 1 октября в Ереване. Об этом Додон сообщил в телефонном разговоре президенту Белоруссии Александру Лукашенко, передает ИА REGNUM.

Додон и Лукашенко обменялись мнениями о политической ситуации в обеих странах и регионе, возможностях расширения и углубления двусторонних отношений.

Отметим, что Молдавия ранее по инициативе Додона получила статус наблюдателя в ЕАЭС. Однако ни тогдашние власти Молдавии, ни нынешнее правительство страны этот статус не признают и настаивают, что никаких отношений с ЕАЭС у Молдавии нет, и страна продолжает курс на «евроинтеграцию».