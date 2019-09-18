Анкара, , 11:09 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Начиная с данного этапа, угроза ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии исчезла. Наибольшая угроза будущему Сирии — Рабочая партия Курдистана и ее продолжение Отряды народной обороны и Демократический союз».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Пока в Сирии продолжится существование этих группировок, невозможно водворить мир ни в Сирии, ни в регионе в целом. Я сказал Путину и Роухани, что мы не намерены терпеть террористов на нашей границе с Сирией».

Турецкий лидер добавил: «Я особо заявил о том, что там можно создать города для беженцев и расселить их, для чего ведутся соответствующие приготовления. Я объяснил, что сооружение вдоль сирийской границы подобной гуманитарной инфраструктуры принесет пользу. Наша конечная цель — воспрепятствовать распаду Сирии, создав «мирный коридор» на севере».