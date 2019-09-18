Анкара, , 10:17 — REGNUM В совместной декларации по итогам трёхстороннего саммита лидеров Турции, Ирана и РФ, проходившего в Анкаре, говорится, что безопасность и стабильность на севере Сирии могут быть обеспечены только на основе уважения суверенитета страны и ее территориальной целостности. Отмечается, что стороны пришли к соглашению по поводу координации своих усилий в этой плоскости.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в совместной декларации сказано: «Всевозможные попытки воспользоваться складывающимися на местности условиями под личиной борьбы с терроризмом, в том числе, и попытки реализовать незаконное самоуправление, были отвергнуты».

В документе указано, что стороны самым решительным образом настроены выступать против сепаратистов, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних с ней государств.