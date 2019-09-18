Кишинёв, , 10:12 — REGNUM «Молдавия обязуется продолжать необходимые реформы и имплементацию Соглашения об ассоциации, которое остается приоритетом для руководства страны», — заявил президент Молдавии Игорь Додон на встрече в Кишиневе с руководителем управления политики добрососедства и переговоров по расширению Еврокомиссии Кристианом Даниельсоном, передает ИА REGNUM.

Додон рассказал представителю ЕС о подписании 16 сентября нового соглашения Партии социалистов Молдавии и блока ACUM, а также правительства, президента и парламента. По его словам, из документа следует, что реформа юстиции, борьба с коррупцией и укрепление демократических институтов остаются приоритетными национальными задачами всех ветвей власти республики.

В том, что «выполнение обязанностей, обозначенных в Соглашении об ассоциации, являются политическим обязательством и приоритетом правления» в Молдавии Даниэльсона заверила и спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаная. Она добавила, что парламентское большинство заинтересовано в продвижении диалога между Молдавией и Европейским союзом.

По мнению европейского чиновника, сейчас в Молдавии созданы благоприятные условия для продвижения судебной реформы, которая «играет большую роль в укреплении доверия к Республике Молдова». «Нас впечатлили шаги, предпринятые парламентом в осуществлении реформ по борьбе с олигархией и коррупцией и повышении эффективности работы госуправления», — сказал еврочиновник.

Напомним, ранее Игорь Додон и его Партия социалистов обещали денонсировать Соглашение об ассоциации с ЕС, потом говорили, что денонсировать не станут, но обязательно пересмотрят его.